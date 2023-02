Elezioni regionali, Tommaso Foti: il centrodestra vincerà in Lazio e Lombardia

07 febbraio 2023 a

Manca ormai solo una manciata di giorni alle elezioni regionali in Lazio e Lombardia. Secondo gli analisti e i commentatori stiamo per assistere a una vittoria annunciata del centrodestra in entrambe le regioni. Tra di loro anche il capogruppo di Fdi alla Camera, Tommaso Foti, che tira la volata al centrodestra. Intervistato da Il Giornale, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti, dice di aspettarsi «sicuramente che la coalizione sia vincente sia in Lombardia che nel Lazio, una regione che da qualche lustro è in mano alla sinistra. L’auspicio è che l’opinione pubblica vada a votare anche perché penso che sia importante dare un segnale di partecipazione».

Normalmente la bassa partecipazione alle urne favorisce ll centrosinistra. È una equazione ancora valida? «Vedere che alla sezione Mirafiori di Torino soltanto 24 iscritti hanno votato alle primarie - e parliamo di Mirafiori - la dice lunga sullo stato di salute di un certo storico radicamento della sinistra. L’analisi che è stata fatta all’indomani del voto di settembre, inoltre, ha dimostrato che i ceti operai o molti elettori di zone tradizionalmente vicine alla sinistra, oggi guardano soprattutto al centrodestra». Per Foti, «È indubbio che il risultato delle Regionali avrà anche un significato politico. E lo avrà tanto più alla luce dell’atteggiamento della sinistra che continua ad attaccare in modo sconsiderato questo governo rischiando solo di coprirsi di ridicolo».