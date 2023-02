Regionali, fango Pd su Rocca. Lady Ruberti: "Legato alla mafia", poi le scuse

06 febbraio 2023 a

Le accuse choc al candidato presidente del centrodestra alle elezioni regionali, poi il clamoroso dietrofront per le parole "senza alcun fondamento". Le affermazioni durante un comizio di Sara Battisti, candidata al consiglio regionale per il Pd, hanno provocato una bufera politica. L'esponente dem, moglie di Albino Ruberti (quello del video in cui minacciava "inginocchiati o ti sparo"...) ripresa in un video girato ad Aquino, nel Frusinate, ha affermato: "Francesco Rocca non è un ragazzo che ha avuto una fragilità quando la madre stava male ma è legato al clan di Ostia che gestisce il narcotraffico, ha legami profondi con quei tessuti mafiosi e illegali".

Accuse assurde e inaccettabili che hanno provocato reazioni indignate nel centrodestra. "Dopo aver gestito per 10 anni la Regione Lazio trasformandola in ’affaropoli', il Partito Democratico, ormai agli ultimi giorni di Pompei, lancia l’ultima vergognosa accusa contro Francesco Rocca della quale però risponderà in tribunale", dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia che annuncia azioni legali. "La mia solidarietà al futuro presidente della Regione Lazio ancora una volta al centro di offese diffamanti nella certezza che il 13 si porrà politicamente fine a questo spettacolo indecente, archiviando l’arroganza insopportabile che caratterizza la sinistra, dalla prosopopea esercitata nelle aule parlamentari alle violenze verbali della campagna elettorale o a quelle fisiche delle piazze, mai adeguatamente condannate, sia che si trovino in maggioranza che all’opposizione non perdono il vizio leninista della demonizzazione dell’avversario" conclude Rampelli.

Scoppiato il caso, Battisti ha compiuto un clamoroso dietrofront scusandosi per quanto affermato e ammettendo che le sue accuse non hanno alcun fondamento. "In un comizio elettorale che si è tenuto nella giornata di ieri, ad Aquino, nel mio intervento ho rivolto accuse offensive e che non hanno alcun tipo di fondamento nei riguardi del candidato presidente del centrodestra, Francesco Rocca. Ci dividono le idee politiche, abbiamo visioni diametralmente opposte sul futuro della nostra Regione, ma ciò non giustifica l’utilizzo di alcune mie affermazioni, seppur in un momento concitato ad una settimana dal voto. Per questo, rivolgo le mie scuse pubbliche a Francesco Rocca”, le parole della consigliera uscente.