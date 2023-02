Piazzapulita, il sondaggio che gela Formigli: dove vola FdI. E su Cospito...

03 febbraio 2023 a

A Piazzapulita, su La7, gli ultimi sondaggi politici di Proger-Index Research arrivano verso la fine di una lunga puntata dedicata quasi interamente al centrodestra, dalle elezioni regionali nel Lazio ai sospetti sottosegretario Claudio Durigon. Insomma, la solita musica nel programma condotto da Giovanni Floris. La rilevazione sugli orientamenti di voto offre però un dato molto interessante. Ebbene, nonostante le polemiche legate al caso di Alfredo Cospito al 41 bis e la bufera scatenata dal Pd per le parole di Giovanni Donzelli alla Camera, Fratelli d'Italia torna a crescere. Insomma, a quanto pare gli italiani non danno retta alla sinistra.

Tornando al sondaggio, il partito della premier Giorgia Meloni rispetto a una settimana fa cresce di due decimali. FdI è oggi al 30,7 pe cento, quasi cinque punti di più rispetto al risultato delle elezioni politiche. Altro che declino delle forze di governo... Per quanto riguarda l'opposizione, sale dello 0,2 il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte (17,7 per cento) e anche il Pd rivede un lievissimo segnale di risveglio: un +0,1 che lo fa salire al 15,2 per cento. Più decisa la crescita della Lega che sale di tre decimali. Il partito di Matteo Salvini si attesta all'8,5 per cento, e stacca il terzo polo Azione-Italia viva stabile al 7,9 per cento. Lieve flessione per Forza Italia che cede un decimale (6,6). Stabile al 4 per cento l'alleanza Verdi-Sinistra, scende al 2,9 +Europa, rimane al 2,2 il partito di Gianluigi Paragone, Per l'Italia-Italexit.

Nel corso della trasmissione, sono andati in onda anche i risultati di un sondaggio sul caso Cospito, Secondo il 66,8 per cento degli intervistati non andrebbe revocato il regime del 41 bis all'anarchico. Il 61,1 per cento sostiene che il carcere duro è giusto per combattere mafia e terrorismo, un altro 4,8 per cento lo ritiene utile anche per tutti i casi in cui la detenzione semplice non riesca a eliminare la pericolosità del soggetto,