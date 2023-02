Sondaggio Cartabianca, si assottiglia il divario M5S-Pd. Il dato che preoccupa Calenda

02 febbraio 2023 a

Un nuovo sondaggio targato Emg viene proposto nel corso della puntata del 31 gennaio di Cartabianca, il programma televisivo serale di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Nella classifica delle intenzioni di voto il primo partito è quello di Giorgia Meloni: Fratelli d'Italia è in vetta con il 27,5% di gradimento, in leggero calo dal 27.8% della settimana precedente. Si assottiglia il divario dalla prima della classe con il Movimento 5 Stelle, al secondo posto del sondaggio, e il Partito Democratico. I grillini guadagnano uno 0,3%, così come i dem: i primi salgono al 17.9%, i secondi al 17,7%. Leggera flessione pure per la Lega di Matteo Salvini, che passa dall'8,8% all’8,6%.

Scendendo ancora più giù troviamo l'accoppiata tra Azione e Italia Viva che perde lo 0,3% e vede avvicinarsi Forza Italia, salita dello 0,2%. Gli azzurri di Silvio Berlusconi hanno ridotto la distanza dagli uomini di Carlo Calenda e Matteo Renzi, caduti sotto l’8% (-0,3% rispetto al sondaggio della scorsa settimana).

"È soddisfatto dell'azione del governo Meloni nei suoi primi cento giorni?" l'altro quesito rivolto da Emg ai soli elettori del centrodestra. La media di sostenitori della coalizione di governo che approvano le mosse dell'esecutivo è il 73%, mentre risponde no il 25%. Andando a vedere la suddivisione tra partiti emerge una pesante insoddisfazione da parte di chi vota Forza Italia: il sì al quesito raccoglie il 38%, il no addirittura il 60%. Maggiormente soddisfatti quelli della Lega (si al 68% e no al 29%), mentre Meloni conquista i suoi fedelissimi, con l'87% di chi vota Fratelli d'Italia che promuove le mosse (solo l'11% dice no). "Quanta fiducia ha nel governo Meloni?" un'altra domanda del sondaggio. Stabile i risultati di chi risponde molto o abbastanza (44%, nessuna variazione settimanale), mentre c'è una leggerissima salita (+1%) per chi risponde poco o per nulla, che sommati arrivano al 50%.