Sondaggi, la supermedia di Youtrend: chi viene premiato ad inizio febbraio

YouTrend ha pubblicato l’ultima supermedia dei sondaggi, una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. Nei dati si registra una lieve flessione per Fratelli d’Italia e Lega, sono stabili Forza Italia e Partito Democratico, crescono Movimento 5 Stelle e Verdi/Sinistra. In particolare il partito di Giorgia Meloni si attesta al 29,4%, scendendo di uno 0,2% rispetto alla scorsa settimana, mentre il M5S di Giuseppe Conte cresce di uno 0,4% fino al 17,9%, rosicchiando un po’ del distacco, che è sempre siderale. Giù di uno 0,2% il Carroccio di Matteo Salvini (8,7%), minima discesa pure per il partito di Carlo Calenda e Matteo Renzi: il Terzo Polo perde lo 0,1% fermandosi al 7,9%. Per quanto riguarda i risultati complessivi delle coalizioni è in calo il centrodestra, mentre crescono centrosinistra e M5S.

SUPERMEDIA LISTE FDI 29,4 (-0,2) M5S 17,9 (+0,4) PD 15,8 (=) Lega 8,7 (-0,2) Terzo Polo 7,9 (-0,1) Forza Italia 7,0 (=) Verdi/Sinistra 3,4 (+0,3) +Europa 2,5 (-0,1) Italexit 2,1 (-0,2) Unione Popolare 1,3 (-0,1) Noi Moderati 1,1 (-0,1)

SUPERMEDIA COALIZIONI 2022 Centrodestra 46,2 (-0,5) Centrosinistra 22,2 (+0,2) M5S 17,9 (+0,4) Terzo Polo 7,9 (-0,1) Italexit 2,1 (-0,2) Altri 3,7 (+0,2)

NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (19 gennaio).

La ponderazione di YouTrend, che include sondaggi realizzati dal 19 gennaio al 1 febbraio, è stata effettuata il giorno 2 febbraio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 25 gennaio), EMG (23 e 30 gennaio), Euromedia (25 gennaio), Ipsos (25 gennaio), Noto (26 gennaio), Quorum (27 gennaio), SWG (23 e 30 gennaio) e Tecnè (21 gennaio).