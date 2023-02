Sondaggi, quanto pesa il caso Donzelli-Cospito. Altra mazzata per la sinistra

03 febbraio 2023 a

Il declino inevitabile e irrefrenabile di Fratelli d'Italia di cui da settimane parla la sinistra? Semplicemente non esiste. L'ultimo sondaggio politico realizzato dall'istituto Ixè diffuso oggi venerdì 3 febbraio quantifica in appena due decimali la perdita di consenso del partito di Giorgia Meloni da due mesi a questa parte, con la coalizione di centrodestra che raccoglie il 45,9 per cento delle intenzioni di voto a fronte del 23,3 del centrosinistra. La rilevazione è basata su interviste realizzate ieri giovedì 2 febbraio, nel pieno delle polemiche sul caso Cospito e sulle parole del deputato di FdI Giovanni Donzelli alla Camera.

Insomma, più che un calo una cristallizzazione dei consensi. Anche perché FdI veleggia ancora sopra il trenta per cento. Il partito della premier raccoglie il 30,1 in calo dello 0,2 rispetto a dicembre 2022. Stesso lieve calo è stato registrato dal Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte che passa dal 18,1 al 17,9 per cento. Boccata d'ossigeno per il Pd in crescita al 16,7% dal 15,5 di dicembre.

Qualche spostamento nel centrodestra con la Lega che passa dal 9,1 al 7,8 per cento e Forza Italia che sale dal 6,9 al 7,5. La coalizione oggi "vale" il 45,9 per cento con un piccolo ma significativo balzo per Noi Moderati. In calo Azione-Italia Viva, che perde lo 0,7% e oggi è al 7.- Alleanza Verdi-Sinistra perde mezzo punto e si assesta al 3,8 per cento, +Europa è al 2,8 (+0,2). In crescita di quattro decimali Per l’Italia, la nuova denominazione di Italexit di Gianluigi Paragone che è dato al 2,7 per cento.