Carlo Calenda svolta a destra: i due nomi che passano con Azione

Novità per Carlo Calenda e il suo partito Azione, che accoglie due nuovi nomi all’interno della sua squadra, una novità che segna un altro spostamento verso destra dell’ex europarlamentare del Pd. I consiglieri regionali della Calabria Giuseppe Graziano e Francesco De Nisi hanno infatti aderito ad Azione. A rendere noto il duplice acquisto è il segretario regionale Fabio Scionti: «Siamo molto felici che i consiglieri regionali Giuseppe Graziano e Francesco De Nisi abbiano scelto di impegnarsi politicamente con Azione, siamo convinti che il loro impegno politico ed amministrativo siano preziosi per la crescita di una comunità politica come la nostra, moderata nei valori e concreta nell’Azione».

Già nelle scorse settimane era stata avviata una interlocuzione dal segretario nazionale Carlo Calenda e dal Presidente Mara Carfagna, che saranno presto in Calabria per ufficializzarne l’ingresso. «Con l’entrata di Giuseppe e Francesco, che si sono sempre contraddistinti nel loro percorso politico per onestà morale ed intellettuale, concretezza e lungimiranza, si consolida - ha proseguito Scionti - il percorso di radicamento di Azione in Calabria, verso la costruzione di una casa comune aperta a chiunque si riconosca nei valori del riformismo, della democrazia liberale e dell’europeismo. Con l’ingresso di Graziano e De Nisi, apriamo così la strada all’avvio di un gruppo di Azione in consiglio regionale».

Graziano e De Nisi, sono stati eletti rispettivamente nei partiti dell’Udc e Coraggio Italia, con la coalizione di centrodestra che ha eletto governatore Roberto Occhiuto. Il partito di Calenda entra quindi a Palazzo Campanella. I due neo consiglieri di Azione non potranno comunque costituire un gruppo autonomo, in quanto a norma di regolamento occorre avere almeno tre consiglieri regionali. Al momento Graziano è capogruppo dell’Udc mentre De Nisi è capogruppo di Coraggio Italia.