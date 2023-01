Stasera Italia, Carlo Calenda dà i voti al governo Meloni

30 gennaio 2023 a

a

a

Governo Meloni, dopo i primi cento giorni è già tempo di bilanci per l'esecutivo. Se ne parla in ambienti politici e in televisione. Nella puntata di "Stasera Italia" andata in onda il 30 gennaio, il tema è stato affrontato anche da Carlo Calenda, leader di Azione, che ha risposto alle domande di Barbara Palombelli.

100 giorni di Governo Meloni, il parere di @CarloCalenda a #StaseraItalia: "Il tema è quanto ha fatto delle cose promesse e delle cose che erano utili" pic.twitter.com/LEsVp5vjI5 — Stasera Italia (@StaseraItalia) January 30, 2023

"Il mio giudizio è negativo perché, escludendo i saldi di bilancio, la rotta sull'Ucraina e i sussidi energetici, viene da chiedersi: quanto ha fatto Meloni delle cose che aveva promesso e di quelle che erano utili? Noi siamo anche andati a Palazzo Chigi per discutere di Fnanziaria e abbiamo presentato proposte alternative realizzabili con gli stessi soldi come il mantenimento del taglio sulle accise della benzina che è fondamentale perché regressivo e l'anticipo della modifica del reddito di cittadinanza ripristinando il reddito di inclusione".