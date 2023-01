Ghisleri avverte Meloni, cosa succede dopo le Regionali: "Nuovi equilibri"

30 gennaio 2023 a

Le vere sfide per Giorgia Meloni arriveranno dopo le elezioni regionali in Lazio e in Lombardia. Alessandra Ghisleri, direttrice dell'istituto di sondaggi Euromedia Research, spiega nel corso della puntata di lunedì 30 gennaio de L'aria che tira, su La7, perché la premier sta cercando un profilo più istituzionale arrivata a cento giorni di governo. "Ha bisogno di amici per stare dove sta e di larghe vedute, perché il tema più vero è che dopo il voto ci saranno situazioni complicate. I veri competitor li ha all'interno della coalizione", è l'analisi della sondaggista.

Per farlo Meloni dovrà trovare nel Parlamento europeo "buone interlocuzioni con il Ppe per poter accedere a un partito dove già risiede Forza Italia". Non vuole scalzare Silvio Berlusconi dal Partito popolare europeo, ma vuole trovare una strada "più larga possibile perché in Fratelli d'Italia stanno arrivano molti fuoriusciti da FI e dalla Lega e questo sta generando nuovi equilibri" nel centrodestra, afferma Ghisleri.

Insomma, come fa notare Myrta Merlino, per la sondaggista molti vedono in FdI il partito unico a lungo inseguito da Berlusconi: "Lo pensò anche Matteo Salvini, cercando di fare un asse al sud. Ora ci prova Meloni partendo anche lei dal sud". Ghisleri ricorda come l'attuale premier ha iniziato la campagna elettorale per il voto del 25 settembre da Milano, e oggi vincere la Lombardia - come tra l'altro pronosticato da tutti i sondaggi che vedono il governatore Attilio Fontana in netto vantaggio - rappresenterebbe un "risultato importante ma per lei significa cambiare il rapporto con il nord e con la Lega e Forza Italia".