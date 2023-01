Migranti, Meloni va in Libia e avvisa l'Europa: “È un problema di tutto il continente”

28 gennaio 2023 a

Giorgia Meloni è volata in Libia per un incontro con il Primo Ministro del Governo di unità nazionale libico, Abdel Hamid al-Dabaiba. «È fondamentale la cooperazione tra Italia e Libia per il contrasto dell’immigrazione irregolare, un dossier per noi centrale» le parole della leader di Fratelli d’Italia, che si è in particolare concentrata sul tema migranti: «I numeri dell’immigrazione irregolare verso l’Italia dalla Libia sono ancora alti nonostante gli sforzi, per oltre il 50% delle persone che vengono dalla Libia sono irregolari e crediamo si debbano intensificare gli sforzi sul contrasto all’immigrazione irregolare e la tratta di esseri umani. Siamo determinati a dare il nostro impegno costante alla Libia sulla gestione dei flussi migratori. Crediamo si debba fare di più, noi siamo pronti a fare la nostra parte. Abbiamo parlato di come potenziare gli strumenti per combattere i flussi migratori illegali».

«Non è un tema che - ha sottolineato Meloni - riguarda solamente l’Italia e la Libia, è un tema che deve riguardare l’Unione europea nel suo complesso, la cooperazione europea verso il Nord Africa, perché il modo più strutturale per affrontare il tema delle migrazioni è consentire alle persone di crescere e prosperare nelle loro nazioni e questo si fa aiutando quelle nazioni a crescere e prosperare. Questo - l’avviso della numero uno del governo italiano nei confronti dell’Europa - è uno dei temi che affronterà il prossimo Consiglio europeo. Difesa della dimensione esterna, cooperazione con le nazioni del Nord Africa, priorità alla rotta del Mediterraneo centrale come richiesto dall’Italia».