L'Aria Che Tira, Giorgio Mulè sfotte la sinistra: ci dà una mano

25 gennaio 2023

I sondaggi danno sempre il centrodestra in forte vantaggio sull'opposizione. Nonostante piccolissime oscillazioni, infatti, il Paese sembra restare compatto intorno alla premier e ai suoi alleati. Ospite della puntata de L'Aria che Tira in onda su La7 il 25 gennaio è stato Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia, che ha messo alla berlina l'incapacità della sinistra di fare un'opposizione credibile. E gli italiani se ne stanno accorgendo.

"Questo centrodestra rimane l'unica forza di governo in questo Paese - ha detto Mulè rispondendo alle domande di Myrta Merlino - In questo l'opposizione ci sta dando una grande mano: non è assolutamente in grado di incidere. A dimostrazione di tutto questo c'è quel 45% di preferenze al centrodestra contro il 20-22% su cui può contare l'opposizone. I numeri ci dicono che questo Paese si fida del centrodestra. Quanto allo sciopero dei distributori, Berlusconi ha fatto della comunicazione la sua vita e ha messo solo in evidenza il dito negli occhi che si sono sentiti i benzinai sul tema delle accise. Adesso il governo è costretto a pagare dazio con lo sciopero".