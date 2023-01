Bersani profetizza guai per Meloni: "Ecco quando arriveranno"

25 gennaio 2023 a

Pierluigi Bersani è convinto che la "luna di miele" per il governo Meloni è destinata a finire. Guai in vista, quindi, ma è ancora difficile prevedere quando arriveranno. L'ex leader del Pd, ospite a Otto e Mezzo da Lilli Gruber, spiega quali sono le condizioni affinché l'esecutivo possa essere messo in difficoltà. "Sa quando finirà la luna di miele della Meloni? - chiede Bersani alla Gruber - "Finirà quando M5s e Pd decideranno di fare una sola cosa, qualunque essa sia che abbia il sapore dell'opposizione. Una sola cosa, in quel momento finirà la luna di miele del premier".

Bersani si dice anche pronto a tornare nel suo vecchio partito e svela cosa farà alle primarie: "Solo il 9% degli iscritti dice che il segretario è il problema del Pd. Detto questo, io voterò la posizione più convincente su due punti: uno, su come va avanti il processo costituente di allargamento del partito. Due, qual è la proposta per avviare un’alternativa alla destra, sia sul lavoro che sullo schieramento. Elly Schlein? Ha degli elementi di innovazione significativi ma anche lei dovrà dire più chiaramente quello che vuol fare su questi due punti. Noi di Articolo Uno siamo usciti - o meglio, siamo stati cacciati - ma non siamo mai andati via, abbiamo sempre dato una mano. Io sarei prontissimo a iscrivermi al nuovo PD, dopo questa fase costituente e l’elezione di un segretario che compia però questi passi, perché andare avanti significa allargare".