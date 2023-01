Il nuovo Pd di Bonaccini? Con D'Alema e Bersani. Botta e risposta con Calenda

15 gennaio 2023 a

Il "nuovo" Pd di Stefano Bonaccini riparte da Massimo D'Alema e Pier Luigi Bersani? L'intervista a Stefano Bonaccini pubblicata da La Stampa domenica 15 gennaio provoca il biotta e risposta tra il presidente della Regione Emilia-Romagna, quotatissimo candidato alle primarie dem, e il leader di Azione Carlo Calenda. "Bersani e D’Alema? Porte aperte a tutti", è l'idea di Bonaccini per contrastare la rivale più agguerrita, Elly Schlein, e gli altri candidati Paola De Micheli e Gianni Cuperlo. Insomma, "porte aperte a tutti, a chiunque voglia rientrare - spiega -. Dobbiamo riscoprire la vocazione maggioritaria che è il contrario dell’autosufficienza: le alleanze sono indispensabili, ma o le fai da una posizione di forza oppure viene a mancare la ragione stessa della nostra esistenza: perché noi siamo nati per essere un grande partito, non un partito irrilevante". Nell'intervista Bonaccini afferma inoltre che "con un Pd forte", il Movimento 5 stelle "ci seguirà".

Dichiarazioni che provocano la stoccata via Twitter di Calenda: "Bersani, D’Alema, M5S, De Luca e Emiliano. L’involuzione di ⁦Bonaccini ⁩ verso il 'fritto misto populista', è un problema per tutti i riformisti perché riduce la possibilità di alleanze a zero. Occorre procedere spediti verso la costruzione del partito unico libdem".

A quel punto l'esponente del Pd afferma di essere stato frainteso e invita a leggere un'altra intervista, in cui tra l'altro annuncia che "cambierò la squadra da cima a fondo". "Leggi il pezzo per intero invece del titolo, oppure leggi intervista ad Avvenire. Oppure visto che ti interessa tanto occuparti del Pd prenditi mezz’ora, vienimi ad ascoltare alla prossima iniziativa, così giudicherai ciò che dico, non ciò che titolano. Buona domenica", scrive Bonaccini con Calenda che rintuzza: "Sefano stai dunque smentendo il rientro di D’Alema e Bersani e l’alleanza con il M5S? Perché ciò è importante non solo per il PD, ma per la possibilità di alleanze con noi. Sono molto felice di questa notizia che chiude la stagione del campo largo. Bravo".