Emergenza farmaci, la ricetta del ministro Schillaci: prescrivere gli equivalenti

Carenza di farmaci, il ministro della Salute, Orazio Schillaci, presenta la sua ricetta per superare l'emergenza. Il responsabile del dicastero parla nel corso della trasmissione "Sabato anch'io" e delinea le strategie per uscire dall'emergenza. Prima tra tutte la necessità di reperire in fretta i farmaci che presentano un'evidente carenza di reperibilità sul mercato. In secondo luogo, però, sarà necessario anche puntare sulla maggiore prescrizione dei farmaci equivalenti.

«La carenza dei farmaci è un tema molto presente sulla stampa da inizio anno ma è un fenomeno che ricorre ciclicamente - ha precisato il ministro Schillaci - Ho già convocato e reso operativo un tavolo permanente sul reperimento dei farmaci con tutte le parti presenti perché è giusto avere azioni rapide e rendersi conto dei farmaci che veramente mancano. Credo che bisogna ribadire che c’è ampia disponibilità di farmaci equivalenti sul mercato, l’Italia ne prescrive pochi rispetto agli altri Paesi europei - così il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, a "Sabato anch’io" su Rai Radio 1 - Le farmacie sono in grado di preparare i prodotti galenici - ha ribadito il ministro - Seguendo l’evoluzione del mercato saremo in grado di garantire che i cittadini trovino soluzioni».