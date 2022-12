Covid, ministro Schillaci firma l'ordinanza: tamponi obbligatori per chi arriva dalla Cina

28 dicembre 2022 a

Era attesa da ore ma adesso è diventata realtà. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci ha firmato un'ordinanza ministeriale che dispone l'obbligatorietà del tampone antigenico per sottoporre a controlli i passeggeri che arrivano in Italia dalla Cina. Il provvedimento si applica a tutti i passeggeri in transito negli aeroporti del nostro Paese. Intanto nell'aeroporto di Malpensa le prime verifiche hanno portato alla luce una situazione molto delicata: un passeggero sue due, infatti, ha contratto il virus. «Ho disposto, con ordinanza, tamponi antigenici Covdi19 obbligatori, e relativo sequenziamento del virus, per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito in Italia. La misura si rende indispensabile per garantire la sorveglianza e l’individuazione di eventuali varianti del virus al fine di tutelare la popolazione italiana. Riferirò più dettagliatamente nel corso del Consiglio dei Ministri». È quanto dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

Della delicata situazione sui voli provenienti dalla Cina ha parlato anche l’assessore regionale lombardo al Welfare, Guido Bertolaso, durante una conferenza stampa a Palazzo Lombardia convocata per presentare la delibera sugli ’Indirizzi di programmazione 2023’ e per un aggiornamento sui temi liste d’attesa e pronto soccorso. «Nel corso dell’ultima settimana, sulla base di quello che si legge a livello internazionale, la situazione in Cina non può che destare la nostra massima attenzione e anche qualche livello di preoccupazione. Pertanto, dopo consultazione con il ministero della Salute, dopo aver dato comunicazione anche alla Farnesina e dopo aver avuto l’ok del presidente della Regione, abbiamo avviato questa attività di tamponi non obbligatori per i velivoli in arrivo dalla Cina - ha detto Bertolaso - Abbiamo dato questa disposizione prima di Natale. Per quanto riguarda la Lombardia, l’aeroporto è quello di Malpensa, l’unico in cui arrivano aerei diretti dalla Cina».