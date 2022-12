Covid, Gryphon spaventa il mondo. I sospetti sulla sottovariante dalla Cina

29 dicembre 2022 a

Il 2022 inizia sotto il segno di Omicron, la variante più contagiosa e finisce con Gryphon e il boom dei contagi dalla Cina che sta facendo tremare il mondo. Il Covid c'è ancora ma negli anni abbiamo imparato a conviverci: eppure, quando sembra che il virus faccia meno paura e l'Europa viva finalmente il ritorno alla normalità, altrove si registrano nuove emergenze contagi, come in Cina, che mettono in allerta il mondo intero.

Ieri il ministro della Salute Orazio Schillaci ha disposto l'obbligo di tampone antigenico per chiunque arrivi in Italia dalla Cina e il relativo sequenziamento del virus. Nei principali aeroporti tornano i "test point": la pandemia, avverte l'Oms, non è ancora finita. E dopo tre anni la situazione sembra, ancora una volta, fuori controllo.

Omicron, Centaurus, Gryphon e Cerberus: sono queste le nuove varianti del Covid che fanno paura. A livello globale, fa notare l'Agenzia Onu per la salute, ci sono "6 varianti attualmente sotto monitoraggio che" hanno in mano la situazione e "rappresentano il 72,9 per cento della prevalenza alla settimana 48". Questi mutanti "hanno sostituito precedenti lignaggi discendenti di BA.5: sono BQ.1 (42,5%), BA.5 con una o più fra 5 mutazioni (13,4 per cento), BA.2.75 (9,8), il ricombinante XBB "Gryphon" (6,1), BA.4.6 (1) e BA.2.30.2 (0,1).

E proprio la sottovariante Gryphon in circolazione dall’ottobre scorso giocherebbe un ruolo importante nello spingere sempre più in alto contagi e ricoveri. Al momento non ci sono certezze, anche perché i dati scientifici forniti dalla Cina sono pochi, come lo sono le sequenze genetiche del virus depositate nella banca internazionale Gisaid. Quello che però sta accadendo in Cina preoccupa fortemente visto il tasso di decessi "incontrollabile".