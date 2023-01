Elezioni regionali, Matteo Salvini: la Lega andrà al governo del Lazio

16 gennaio 2023 a

a

a

Matteo Salvini tira la volata a Francesco Rocca, candidato della Lega alla presidenza della Regione Lazio. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è certo della vittoria dei candidati del centrodestra e lo sottolinea durante l'apertura della campagna elettorale allo Spazio 900 di Roma. «Mancano 27 giorni alla fine di queste elezioni, i nostri uomini e le nostre donne porteranno per la prima volta anche la Lega al Governo della Regione Lazio. I sondaggi danno favorevoli Rocca e Fontana, sappiamo che la gran parte di giornali e televisioni non ne parleranno puntando sull’astensione». Così il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini, aprendo la campagna elettorale della Lega per le elezioni regionali nel Lazio allo Spazio 900, a Roma. «Ritengo che la Lega in questo momento sia insieme al centrodestra un baluardo di quelli che non abitano nella Ztl di Roma, fighetti radical chic che possono permettersi l’auto nuova da 150mila euro, e molto semplicemente chiedono solo di lavorare». Lo ha detto il leader leghista e vicepremier Matteo Salvini, parlando durante un comizio a Roma a sostegno di Francesco Rocca, candidato del centrodestra alla presidenza della regione Lazio.

“Follia, ha solo valore politico”. Sansonetti furioso con la magistratura sul caso Open Arms

«Chi è stato condannato all’ergastolo per avere sciolto nell’acido un bambino merita di marcire in galera senza vedere mai la luce».«Sapere che stasera un mafioso non dormirà nel suo letto mi rende soddisfatto del lavoro delle forze dell’ordine». Così il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini sull’arresto del boss Matteo Messina Denaro, aprendo la campagna elettorale della Lega in Lazio allo Spazio 900, a Roma. «Sono garantista con chi merita di essere tutelato dal garantismo e sono contro la pena di morte e resto contro la pena di morte, perchè alla barbarie non si risponde con la barbarie, anche se pensando alla cattiveria e alla brutalità di certe persone mi vengono altri pensieri», aggiunge.