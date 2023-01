Regionali 2023, Piepoli non ha dubbi: centrodestra a valanga in Lazio e Lombardia

17 gennaio 2023 a

Nessuna sorpresa alle elezioni regionali di Lazio e Lombardia del 12 e del 13 febbraio. Il sondaggista Nicola Piepoli è sicuro: "Non c'è partita". Insomma, i giochi sembrano fatti: dalle urne uscirà la vittoria di Francesco Rocca alla Pisana e la conferma del governatore Attilio Fontana. Il centrodestra andrà sul velluto anche grazie al mancato accordo tra Pd e Movimento 5 Stelle per la corsa alla Regione Lazio - uno dei soliti "regali" a cui Fdi, Lega e Forza Italia sono ormai abituati - e alla presenza di una candidata come Letizia Moratti per il Pirellone.

C'è però qualche differenza nelle previsioni tra le due Regioni, dove si presentano due centrodestra "quasi opposti", spiega Piepoli ad Affaritaliani. In Lombardia, "che non è solo Milano, a vincere sarà soprattutto Fontana", spiega il decano dei sondaggisti, secondo cui la Lega di Matteo Salvini "non avrà un brutto risultato, non ci sarà alcun tracollo". Dicevamo partita chiusa per la carica di governatore, mentre il candidato della sinistra Pierfrancesco Majorino dovrebbe vincere il duello - del tutto ininfluente - con Moratti.

Rocca, già presidente della Croce rossa italiana, come detto si siederà senza problemi al posto di Nicola Zingaretti battendo Alessio D'Amato del Pd e Donatella Bianchi (M5s). A dominare il voto nel Lazio nella galassia del centrodestra sarà il partito di Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia sembra infatti destinato a capitalizzare il voto dei romani e dei cittadini delle altre province laziali: è un "dominio", spiega Piepoli secondo cui "per altri partiti della coalizione non resta molto" mentre "alcune zone di Roma e la Regione Lazio, dal punto di vista popolare, stanno a destra".