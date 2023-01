Sondaggio politico La7, FdI inarrestabile e schianto del Pd. Anche da Mentana le cifre mai viste

Giada Oricchio 09 gennaio 2023 a

a

a

Volo di Fratelli d’Italia, schianto del Pd. Sembra inarrestabile la discesa di consensi per il partito guidato dal dimissionario Enrico Letta. Secondo un sondaggio SWG per il TGLa7, il partito di Giorgia Meloni continua a macinare consensi tra gli italiani mettendo a segno un +31,3% (+0,7 rispetto al 19 dicembre 2022). “Il massimo storico” ha sottolineato il direttore del TG, Enrico Mentana. Più indietro c’è il M5s che rosicchia qualche decimale ai dem passando dal 17,4% al 17,7 (+0,3%).

Sondaggi, effetto accise sul centrodestra. Masia: cosa è cambiato in 7 giorni

Il partito dell’ex premier Conte è seconda forza nel Paese. Il distacco da FdI si fa maggiore nel caso del Partito democratico al minimo mai tracciato dalle rilevazioni demoscopiche SWG per il TG La7: 14% dal 14,7%. Un nuovo tonfo in attesa del’ennesimo segretario-messia. Perde terreno la Lega (dal 9 all’8,5%), mentre fa un balzo in avanti Forza Italia che passa dal 6,1 al 6,9% (+0,8%). Guadagna anche Noi Moderati, altra forza di centrodestra, che raggiunge l’1,1% dallo 0,9%. Segna il passo il Terzo Polo, formato da Azione e Italia Viva, che registra un 7,5% (-0,3%) e Verdi con Sinistra Italiana: 3,7% (-0,3). Sale al 3% delle intenzioni di voto il partito +Europa, mentre Italexit è stabile al 2% e Unione Popolare si attesta all’1,6%.