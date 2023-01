Sondaggio, la Lega vede la doppia cifra. Giù M5S e Pd, sale la fiducia in Meloni

06 gennaio 2023 a

Con il nuovo anno arriva il primo sondaggio sulla situazione politica italiana. La rilevazione di Lab21.01 per Affari Italiani segnala il consueto primato di Fratelli d'Italia, che con il 29,1% (+0,1%) stacca tutti gli avversari. Restando nell'alveo del centrodestra, che complessivamente raggiunge il 45,4% (-0,2%), è da segnalare il trend positivo per la Lega di Matteo Salvini, che cresce di uno 0,2% fino al 9,5% e mette nel mirino la doppia cifra. Giù Forza Italia: gli uomini di Silvio Berlusconi vedono erodere il proprio consenso dello 0,4%, attestandosi al 6,4% complessivo. Sul fronte delle opposizioni il secondo partito italiano è il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che perde appena lo 0,1% per un tondo 18%. Stessa cifra, ma in crescita, per il Terzo Polo di Matteo Renzi e Carlo Calenda, che crescono fino all'8,7%. In casa Pd non si arresta la decrescita: il dato del sondaggio è il 15,1% di gradimento (-0,1%).

Un altro fattore rilevato nell'indagine è la fiducia nel presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La leader di FdI, che aveva iniziato la sua esperienza a capo del governo con un 51,9% di fiducia da parte degli italiani totalizza il 53,3% di gradimento della popolazione del Paese. Un dato in crescita rispetto al 53,1% registrato prima di Natale e prima dell'approvazione della Manovra: la legge di Bilancio ha portato ad una piccola spinta per la numero uno dell'esecutivo, il cui picco più alto è stato un 54,1% di gradimento.