Il sogno di Berlusconi per il centrodestra: “Un grande partito unico conservatore”

Silvio Berlusconi non si nasconde e rilancia ancora il progetto di un partito unico di centrodestra. «È un mio antico sogno, fin dal 1994. Sarebbe un passo importante verso il compimento della democrazia bipolare in Italia. Un partito di questo tipo dovrebbe essere qualcosa di simile al Partito Repubblicano negli Stati Uniti, quello di Lincoln e di Eisenhower, di Reagan e di Bush. Dovrebbe essere un partito plurale, al cui interno le idee liberali, cristiane e garantiste, che noi rappresentiamo, dovrebbero avere un ruolo fondamentale» le parole del leader di Forza Italia, in una intervista a Libero, in merito all’idea di mettere in piedi una grande partito conservatore.

Berlusconi si è poi espresso sulla manovra varata dal governo Meloni: «Le do la sufficienza piena, e anche qualcosa in più. Probabilmente dovremo mettere a punto un metodo di lavoro collegiale, evitando per il futuro di scaricare tensioni sul lavoro parlamentare. Ma eravamo in una fase di rodaggio. In due mesi probabilmente non si poteva fare di più. Per il futuro gli obiettivi che abbiamo indicato in campagna elettorale, dalla flat-tax all’abolizione delle autorizzazioni preventive, dalla totale defiscalizzazione e decontribuzione per le nuove assunzioni dei giovani all’aumento delle pensioni, sono obiettivi che rimangono assolutamente validi e necessari. Senza dimenticare una riforma della giustizia in senso garantista, secondo le linee indicate dallo stesso ministro Nordio, come ha ribadito il Presidente Meloni nella conferenza stampa di fine anno». Una battuta finale sui progetti per Forza Italia: «Semplicemente - dice Berlusconi - quello di lavorare per onorare gli impegni con gli italiani».