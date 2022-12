Governo, il messaggio di auguri di Berlusconi: “Nel 2023 Italia protagonista in Europa”

31 dicembre 2022

“Il mio augurio per il prossimo anno è quello di un'Italia protagonista in una Europa che dovrà diventare più forte, con una politica estera e una politica di difesa comune finalmente, sull'esempio degli Stati Uniti. Un'Italia protagonista in un Occidente unito intorno ai nostri valori fondamentali”. È questo il contenuto principale dell’augurio del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un videomessaggio sui social.

L’ex presidente del Consiglio spinge per un futuro roseo per il Paese: “L’Italia deve tornare a crescere e per farlo dobbiamo tornare tutti a credere nel nostro futuro. Sta a noi creare le condizioni perché questo nuovo miracolo italiano sia ancora possibile. Sono certo che ci riusciremo proprio per l'amore che nutriamo per la nostra Italia. Ci avete chiamato a guidare il nostro paese in un momento molto difficile, avete creduto nella nostra capacità, impegno, esperienza - spiega il Cav -. Avete scelto noi di Forza Italia come centro di un governo fondato sui valori cristiani, liberali, sul garantismo, sull'ideale europeista e atlantico, valori che solo noi con la nostra storia rappresentiamo in Italia nella loro interezza". "Per questo ce la metteremo tutta e ci impegneremo a fondo, io stesso sto lavorando - sottolinea ancora - affinché il prossimo anno diventi davvero un anno di svolta, quella svolta che abbiamo il dovere di realizzare".

“Nei primi mesi di governo, nonostante il poco tempo e le molte difficoltà, abbiamo mosso i primi passi sulla strada giusta per fronteggiare le emergenze. Nel 2023, con la speranza di tornare finalmente alla normalità, dobbiamo accelerare sul fronte del fisco, dell'occupazione, della giustizia, della tutela dei pensionati e delle opportunità per i giovani” la parte conclusiva del video pubblicato sui social da Berlusconi nell’ultimo giorno del 2022.