Mascherine in ospedali e Rsa, obbligo prorogato almeno fino a primavera

La prescrizione scadeva a fine dicembre ma il ministro Schillaci ha detto che sarà confermata

Gli italiani dovranno ancora fare i conti con le mascherine, almeno per quanto riguarda i luoghi di cura. L’obbligo di indossare le mascherine in ospedali, strutture sanitarie e Rsa, in scadenza il 31 dicembre, sarà infatti «riprorogato, almeno fino a primavera». Lo ha annunciato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ospite di Adnkronos Live.

«Una delle poche cose che mi ha un po' infastidito da quando sono diventato ministro - afferma - è che qualcuno ha scritto, e continua ancora oggi a farlo, che volevamo togliere questo obbligo e poi ci abbiamo ripensato. Non ci abbiamo mai ripensato. Non abbiamo tolto l’obbligo - rimarca Schillaci - e lo riprorogheremo: indossare le mascherine in ospedale è una forma di rispetto verso i pazienti più deboli». Il ministro sta discutendo la questione con gli esperti e a breve, dunque, arriverà la proroga dell’obbligo.

«Credo che sia saggio prolungare l’obbligo delle mascherine per le Rsa e gli ospedali. Bene quindi l’annuncio del ministro Schillaci». Così all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), commenta quanto affermato dal ministro della Salute Orazio Schillaci.