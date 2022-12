Crosetto annienta le polemiche sulla burocrazia: "Chi vuole svendere il Paese"

28 dicembre 2022 a

L'opposizione ha alzato le barricate riguardo l'intervista rilasciata dal ministro Guido Crosetto al Messaggero, nella quale dichiara guerra all'inefficienza della macchina statale, troppo lenta per quello che vuole fare il governo per rilanciare il Paese.



Si, confermo, ho detto che va usato il machete per tagliare le catene burocratiche che imprigionano l’Italia.

Ne sono convinto.

Chi cerca di far passare questa frase come irrispettosa della democrazia o violenta contro qualcuno, è chi vuole svendere il paese ad altri. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) December 28, 2022

Nell'intervista al Messaggero il ministro aveva usato parole forti: “Serve coraggio. Bisogna tagliare con il machete alcune catene che bloccano lo sviluppo dell’Italia. Ora ci vogliono 17 anni per realizzare un’opera pubblica, dovranno diventare 4-5 al massimo. Contro chi voglio usare il machete? Contro chi nelle amministrazioni pubbliche si è contraddistinto per la capacità di dire no e perdere tempo. Se non mandiamo via queste persone, facciamo un danno al Paese. Nei ministeri e in ogni settore della macchina burocratica c’è una classe dirigente che va cambiata in profondità. Non si può pensare di fare politiche nuove e diverse se nei posti chiave tieni funzionari che hanno mentalità vecchie o servono ideologie di cui noi rappresentiamo l’alternativa”.