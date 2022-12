Governo, promessa di Crosetto: “Durerà 5 anni, noi pronti per la crisi economica”

16 dicembre 2022 a

Guido Crosetto, ministro della Difesa, è intervenuto alle celebrazioni per il decennale di Fratelli d’Italia in corso a piazza del Popolo a Roma, facendo una promessa a tutti gli elettori del centrodestra: “Questo governo può durare cinque anni, non vedo altre forze politiche in Italia capaci di caricarsi sulle spalle una crisi economica così difficile come quella che sta arrivando”. “Siamo - il parallelismo del fondatore di FdI -come Alice nel Paese delle meraviglie. La regina di cuori dice ad Alice ‘Sei in un luogo dove se vuoi rimanere dove sei devi correre, e se vuoi muoverti devi correre il doppio’. Noi oggi dobbiamo correre il doppio. Ho trovato un Paese straordinario ma, nella parte burocratica, annoiato, che non ha più voglia di combattere nel futuro. Il centrodestra deve mostrare in maniera chiara la volontà di riformare questo paese. In consiglio dei ministri non ci sono ancora contrapposizioni tra partiti. Il tema è trovare punti di unione sugli obiettivi”.

Il “Gigante” ha affrontato anche il tema della guerra che si sta combattendo tra Russia ed Ucraina: “Ora ci sono le condizioni per arrivare a un tavolo della pace. Perché con l’arrivo dell’inverno e il coinvolgimento di civili ci sono più paesi interessati alla fine della guerra. Purtroppo l’Onu non ha più il peso dell’Europa. E la Nato è rimasta sempre fuori per non innescare altri meccanismi. La questione del tavolo della pace e quella degli aiuti di pace possono - sottolinea e conclude Crosetto sul conflitto - fare contraddistinguere il nostro governo rispetto al ruolo in Europa e a livello internazionale”.