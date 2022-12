Meloni: tasseremo le commissioni Pos per aiutare i negozianti

22 dicembre 2022 a

Giorgia Meloni a valanga sulle commissioni che incassano le banche sulle piccole cifre pagate attraverso il Pos. «Sulle piccole cifre le commissioni sul Pos non possono essere a carico degli esercenti. Non è giusto. Tenterò una moral suasion per azzerare le commissioni bancarie sugli importi bassi. Altrimenti potrò applicare una tassa sull’extragettito per le commissioni bancarie sui piccoli importi. E i proventi della tassazione serviranno ad aiutare gli esercenti». Lo afferma a "Porta a Porta" il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Poi il premier approfondisce il tema del futuro dell'Italia e dei progressi che dovrà compiere il nostro Paese. Se saremo capaci di cambiare l’Italia «ce lo dirà la storia, il tempo. Non ho paura di farlo. So a cosa vado incontro, so quali sono i poteri con i quali hai a che fare, le incrostazioni. So che è un lavoro difficilissimo, incontreremo molte trappole in questo percorso. Ma so anche che è alla nostra portata». Infine il riferimento al Reddito di cittadinanza. «Riformeremo tutta la materia del reddito di cittadinanza. Vi pare normale che non ci sia il vincolo, per i percettori, di risiedere sul territorio nazionale?»,