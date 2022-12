Giorgia Meloni: l'Italia può essere snodo energetico per l'Europa

22 dicembre 2022 a

Il premier Giorgia Meloni parla delle occasioni che si aprono per il nostro Paese in questo periodo di guerra e crisi energetica. Secondo il premier, l'Italia ha di fronte a sé un'occasione unica. Vista la sua posizione geografica, potrebbe diventare il vero e proprio snodo energetico per l'intero continente. Meloni ne ha parlato durante la seconda giornata della XV Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d’Italia ospitata alla Farnesina. «Nella tragedia energetica per noi si apre un’occasione unica - conferma Giorgia Meloni - Chiunque guardi una cartina geografica, capirà che, con un po' di diplomazia, risorse, strategia e dedizione, potremmo arrivare a essere lo snodo di approvvigionamento energetico dell’Europa».

Frecciata Meloni all'opposizione: "Noi catastrofe? Vi torna indietro"

Poi un passaggio importante anche sulle spese militari che si dovranno affrontare. «La spesa militare è necessaria per difendere gli interessi nazionali - prosegue il presidente del Consiglio - Se chiedi a qualcuno di difenderti, non lo farà gratis. Questo è un tema principalmente europeo. L’Europa nella Nato dev'essere un pilastro complementare a quello offerto dagli Stati Uniti». Infine il premier ribadisce, se ce ne fosse ancora bisogno, la collocazione atlantica dell'Italia. «L’Occidente è il nostro campo di gioco e mi imbarazza anche solo doverlo dire. Senza l’Italia non ci sarebbe l’Occidente che non è un’organizzazione ma un sistema di valori che fa parte del nostro destino».