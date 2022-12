Meloni zittisce l'opposizione: "Noi una catastrofe? Vi sta tornando indietro"

22 dicembre 2022 a

«Tra mille difficoltà, anche di rodaggio, con giorni complessi per la legge di bilancio e nonostante tutto quello che si può e si deve migliorare, rispetto a chi si augurava e prefigurava una partenza del governo come una catastrofe, penso che questo racconto contro di noi gli sta simpaticamente tornando indietro come un boomerang». Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando ai parlamentari riuniti alla Camera.

«Sono in partenza stasera per l’Iraq, ho deciso di portare gli auguri a tutti i nostri militari impegnati nelle missioni di pace» ha poi annuniato Meloni. «Voi sapete - ha proseguito dopo una standing ovation dei presenti - che in Iraq l’Italia ha il comando della missione Nato. Ci sono altri 4-5 ministri in partenza per altri teatri dove sono impegnati i nostri militari. È un gesto per dare un segnale importante a queste persone che sicuramente si sacrificano più di noi».

«Voglio ringraziarvi per il lavoro svolto, anche per come passeremo le nostre "vacanze", impegnati nel lavoro in aula» ha chiuso il presidente del Consiglio.