Antonio Tajani su Expo 2030: sosterremo la candidatura di Roma

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a tutto campo durante la XV Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d’Italia alla Farnesina. Tajani ha ribadito che continuerà a sostenere la candidatura di Roma come sede di Expo 2030. «Continueremo a sostenere la candidatura della città di Roma sperando che si possa svolgere qui Expo 2030». Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, alla . «Per quest’obiettivo lavoreremo affinché la Ryder Cup che si svolgerà in autunno diventi un evento di promozione del nostro Paese - ha detto - Dobbiamo fare in modo che quest’evento sia finalizzato alla conquista di Expo 2030».

Poi il ministro degli Esteri ha fatto un esplicito riferimento alle politiche europee e al ruolo dell'Italia sul palcoscenico comunitario. «L’Europa è un punto di riferimento, una stella polare, per la nostra politica interna ed estera - ha proseguito Tajani - L’Europa rappresenta il nostro futuro, è la migliore opportunità per tutelare gli interessi dei cittadini italiani. Anche in un momento di difficoltà, con la sua determinazione e il suo lavoro riesce a cancellare gli schizzi di fango che pochi disonesti hanno lanciato sul palazzo». È stato, infine, il «ringraziamento» rivolto dal ministro degli Esteri a Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, riferendosi al Qatargate.