Meloni, Salvini e Tajani, il cordoglio della politica dopo la morte di Sinisa Mihajlovic

16 dicembre 2022 a

a

a

Alla notizia della morte di Sinisa Mihajlovic sono state tante le dichiarazioni da parte del mondo della politica. Commozione e cordoglio nelle parole di molti esponenti del centrodestra. «Hai sempre lottato come un leone, in campo e nella vita. Sei stato esempio e hai dato coraggio a molte persone che si trovano ad affrontare la malattia. Ti hanno descritto spesso come un sergente di ferro, hai dimostrato di avere un grande cuore. Sei e resterai sempre un vincente. A Dio Sinisa». Lo ha scritto su Facebook il premier Giorgia Meloni.

Commosso anche Matteo Salvini. «Non ci voglio credere, stramaledetta bastarda malattia - ha scritto sui social il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini - Buon viaggio Sinisa, campione dentro e fuori dal campo. Ci mancherai, tanto». Ha dedicato le sue parole a Twitter anche Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri: «Un grande uomo, un grande combattente. Lo ricorderemo come uno dei più forti giocatori serbi che hanno giocato in Italia. Un caro abbraccio alla sua famiglia. Ciao Sinisa, riposa in pace».

Morto Sinisa Mihajlovic, da tempo lottava contro la leucemia

Infine la nota del presidente del Senato, Ignazio La Russa: “E’ con sincero e profondo dolore che apprendo della scomparsa di Sinisa Mihajlovic, un grande sportivo, un tenace combattente ma soprattutto un uomo vero che ha affrontato la malattia sempre a testa alta. I calci di punizione, la grinta in campo e la schiettezza tagliente e divertente davanti alle telecamere: di lui conserveremo tanti bei ricordi. Alla famiglia giungano le mie sincere condoglianze”.