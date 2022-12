Forza Italia, il retroscena su Gianni Letta: quella frase su Tajani che ha sorpreso il partito

13 dicembre 2022 a

Gianni Letta si riprende la scena all’interno di Forza Italia. Dopo un periodo in cui sembrava defilato e meno centrale nelle strategie politiche del partito di Silvio Berlusconi l’ex sottosegretario e fedelissimo del Cav è ritornato protagonista nelle vicende che riguardano da vicino la compagine azzurra. In particolare, racconta un retroscena de La Stampa, Letta ha presenziato al tavolo del salone di Arcore nella riunione tra ministri, sottosegretari e capigruppo e ha mandato un messaggio chiaro: “Dobbiamo garantire il funzionamento della linea di collegamento tra i ministri, il partito e il presidente Berlusconi. I ministri rispondano al partito e a Berlusconi”. Secondo i presenti la frecciata aveva un destinatario preciso, ovvero Antonio Tajani, ministro degli Esteri.

In particolare Berlusconi, spiega il quotidiano, ha chiesto di sentirsi di più al telefono, prima e dopo i vertici, prima e dopo i Consigli dei ministri, per un maggiore coinvolgimento, e soprattutto perché non accetta di lasciare tutta la scena a Giorgia Meloni, venendo trattato come un politico che ha imboccato il viale del tramonto. Resta da capire quanto l’operato di Letta riesca a riportare il Cavaliere al centro della scena.