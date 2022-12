Manovra, Matteo Salvini gela la sinistra: in aula anche il 31 dicembre

20 dicembre 2022 a

"Io sono pronto a passare il 31 dicembre al Senato". Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepremier, Matteo Salvini, lancia un messaggio alle opposizioni che "tifano" per il l'esercizio provvisorio. A margine della conferenza stampa di fine anno sulla Gestione governativa navigazione laghi Maggiore, di Garda e di Como, a Milano, il leghista risponde a chi gli chiede se esista l’ipotesi di porre la fiducia sulla Manovra. "Come Lega - spiega Salvini- vogliamo chiudere presto e bene per aiutare le famiglie in difficoltà; è chiaro che le opposizioni fanno il loro mestiere, ma assolutamente entro Capodanno la manovra va approvata, sia alla Camera che al Senato". Quindi, avverte, "se si vuole discutere approfonditamente, bene; altrimenti siamo pronti a correre".

Intanto l'esame della legge di Bilancio rimane prevista in Senato tra il 27 e il 29 dicembre in attesa di capire i tempi della Camera. Secondo quanto si apprende al termine della capigruppo di palazzo Madama dai rappresentanti dell'opposizione, anche in Senato sul provvedimento il governo sarebbe orientato a porre la fiducia. E dal Mef fanno sapere che "se il Parlamento ritenesse di non modificare la manovra", per il Tesoro "il testo già approvato in Cdm va benissimo e sarà quello presentato in Aula e sul quale si porrà la fiducia, con l'eccezione della riformulazione sul Pos".

Ci sono poi possibili sviluppi sul bonus per i diciottenni che potrà arrivare fino a mille euro ma sarà legato all'Isee, ha annunciato il presidente della commissione Cultura Federico Mollicone. Il meccanismo combina due criteri: il tetto fino a 35mila euro e il risultato scolastico alla maturità. Se si rispettano i due criteri si riceverà il bonus di mille euro, di 500 euro in caso di un solo requisito soddisfatto.