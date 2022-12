Manovra, Pd e M5S sulle barricate. Ma la maggioranza: "Scudo penale per i reati fiscali? Non c'è"

In giornata monta il caso di un teorico condono per i reati tributari. L'opposizione insorge. Il centrodestra: "Tutto falso"

20 dicembre 2022 a

a

a

E' un vero e proprio giallo quello che si sta consumando in queste concitatissime ore in cui la manovra sta faticosamente compiendo il suo iter alla Camera. Le opposizioni, in particolare Pd e M5S, sono letteralmente salite sulle barricate per protestare contro un ipotetico scudo penale per i reati tributari che la maggioranza avrebbe inserito in manovra. Emendamento di cui, però, il relatore Pella (Forza Italia) nega l'esistenza.

«Mai vista una situazione simile. 20 dicembre sera e tutto per aria. Il Governo dia uno stop alla manovra caos e ritiri subito la inaccettabile proposta di condono penale dell’ultimo minuto. Si fermino. Altrimenti porteranno l’Italia all’esercizio provvisorio. E sarà solo colpa loro» ha tuonato sui social il segretario del Pd Enrico Letta.

“Una marchetta scandalosa”. Il salva-calcio fa litigare Renzi e Meloni

«Abbiamo appreso la notizia che la maggioranza starebbe per depositare un emendamento alla manovra con il quale punta a creare uno scudo penale per gli evasori fiscali. Se così fosse si tratterebbe di un colpo di spugna gravissimo e una vera e propria licenza a delinquere» afferma in una nota Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera M5S. «Gli effetti di questa scelta sconsiderata potrebbero essere gravissimi per l’andamento dei lavori in commissione bilancio, e il governo se ne assumerà tutte le responsabilità», conclude.

“Nessun ritardo, critiche pretestuose”. Vespa inchioda la sinistra

A ridimensionare tutto è però il forzista Roberto Pella: «Non ci sarà un emendamento» sullo scudo penale per i reati fiscali, ha spiegati il relatore della manovra, parlando con i cronisti a margine della commissione Bilancio. Sono «circa 25 gli emendamenti dei relatori alla manovra di Bilancio che verranno depositati dai relatori». ha continuato. «Non aspettatevi grandi sorprese, alcuni saranno significativi, altri meno. Assorbiranno anche le proposte delle opposizioni», ha aggiunto.

L'opposizione ha protestato in base a una semplice fake news o la maggioranza ha effettivamente valutato il blitz salvo poi fare retromarcia viste le proteste? Nel dubbio, non resta che attendere l'ufficializzazione degli emendamenti.