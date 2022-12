Lo spid non sarà cancellato, criticità da risolvere: le rassicurazioni del centrodestra

20 dicembre 2022 a

Alessandro Cattaneo detta i tempi per la manovra. “È assolutamente verosimile che si vada verso la fiducia. Oggi chiudiamo il lavoro in commissione. Domani si va in Aula. È stata una notte lunga, sono stati fatti passi avanti. All’interno di un quadro complicato a livello di tempo stiamo facendo di tutto perché l’opposizione abbia il suo legittimo spazio” il punto della situazione sulla legge di Bilancio da parte del capogruppo di Forza Italia alla Camera.

Cattaneo, intervistato a Radio Anche’Io, si è poi espresso sulle polemiche in merito allo Spid e alle voci di una possibile cancellazione: “Lo Spid è uno strumento che semplifica la vita dei cittadini, permette di risparmiare tempo, evitando le file agli sportelli, e consente di agire in piena sicurezza. Non verrà cancellato, ma stiamo cercando il modo di risolvere alcune criticità piuttosto che girarci dall’altra parte. Non possiamo ignorare che ci sono alcune categorie, come gli anziani, che incontrano difficoltà nell’utilizzarlo”.

“Gli esercenti - dice infine Cattaneo parlando del pos - hanno oggi sollevato il problema delle commissioni, è giusto ascoltarli e capire come risolvere le criticità. L’idea di un contributo di solidarietà? Mi sembra una strada tortuosa, ma è indice dell’intento di dare una risposta a una questione aperta. La strada maestra credo sia quella di aumentare i volumi delle transazioni. In una logica di mercato - conclude il deputato azzurro - questo rende più semplice l’obiettivo di abbassare i costi”.