Il piano di Fontana contro le influenze straniere: "Nuovo codice di comportamento"

"Chiederò sforzi a tutti i gruppi per iniziative legislative che rendano i deputati estranei a qualsiasi influenza straniera. L'Italia è un Paese libero finché i suoi rappresentanti sono liberi". È l'annuncio del presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, sui casi di corruzione internazionale denunciati al Parlamento Ue in occasione degli auguri con la Stampa parlamentare.

Il Presidente Fontana ha sottolineato la necessità di un codice di comportamento per evitare influssi stranieri opachi sulla Camera dei deputati. Come riporta il Corriere della Sera, a breve, sarà dunque istituito il comitato consultivo sulla condotta dei deputati per questa legislatura. Una questione che "non riguarda il finanziamento pubblico ai partiti, il problema è più serio: ci sono Paesi molto ricchi che usano degli strumenti per influenzare le politiche di altri Paesi" ha spiegato Fontana che ha annunciato la necessità di "rigore anche per i dipendenti della Camera". Fontana aggiunge che "quando ci sono condizionamenti stranieri la situazione è insostenibile", riferendosi alla necessità di resistere non solo da parte dei parlamentari ma anche dei funzionari delle Istituzioni, "alle influenze degli Stati e di alcune multinazionali che sono perfino più potenti degli Stati".