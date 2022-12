La Lega smaschera la sinistra: non vogliono fare chiarezza sulle Ong

15 dicembre 2022 a

a

a

La Lega parte all'attacco sul Qatargate. Gli esponenti del Carroccio al Parlamento europeo mettono alle corde la sinistra e la sua scarsa propensione a fare chiarezza su tutta la vicende delle tangenti. Non solo. Gli europarlamentari del Carroccio vorrebbero fare chiarezza anche sui legami con le Ong. Ma gli emendamenti sono stati respinti proprio dai parlamentari di sinistra che, invece, avrebbero dovuto per primi spingere in quella direzione.

Qatar-Ue, si segue la pista dei soldi: "Banconote appena emesse". Le indagini

«La Lega al Parlamento europeo ha presentato alcuni emendamenti alla risoluzione sul Qatargate, provvedimento dal quale siamo stati arbitrariamente esclusi dopo aver contribuito alla sua stessa redazione - si legge in una nota degli europarlamentari leghisti - Tra questi, proposte di buonsenso quali accertare le responsabilità politiche, invitare tutti gli eletti a rivelare legami o benefici ricevuti da Qatar e Ong, una revisione più stringente delle norme sulle Ong stesse e una indagine approfondita sull’influenza del Qatar sulle istituzioni Ue. La sinistra, ovvero quella stessa famiglia politica al centro dello scandalo internazionale, si è opposta ai nostri emendamenti, i quali hanno ottenuto un appoggio trasversale. Cosa nascondono? Perché questa difesa a oltranza delle Ong e al loro oscuro modus operandi? Oltre al danno, la beffa: un insulto alla decenza e all’intelligenza di milioni di cittadini europei che oggi, come tutti noi, chiedono di fare chiarezza su una vicenda vergognosa. Se si vuole combattere l’immunità, bisogna farlo con i fatti concreti, non solo a parole».