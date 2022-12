L'Aria che Tira, “basta con la moralina”. Lite Baldino-Mastella: volano gli stracci sui vitalizi

19 dicembre 2022 a

Nella puntata del 19 dicembre de L’Aria che Tira, talk show di La7 condotto da Myrta Merlino, si torna a parlare dei vitalizi dei parlamentari. E va in scena un accesa discussione tra Vittoria Baldino, deputata del Movimento 5 Stelle, e Clemente Mastella, ex parlamentare ed attuale sindaco di Benevento: “Se oggi parliamo di vitalizi è perché il M5S appena arrivato ha messo la chiesa al centro del villaggio. È assurdo che ci siano 700 ex parlamentari che si ancorano ai loro privilegi, perché purtroppo di privilegi si tratta. Noi abbiamo fatto una delibera che ricostituisse un principio di equità sociale. Noi - sbotta Baldino - abbiamo una casta, perché di questo si tratta, che quando si tratta di attribuirsi privilegi dicono che il Senato e la Camera sono organi autonomi, quando si tratta di togliere questi privilegi dicono che devono valere le regole che esistono per tutti i cittadini. Mettetevi d’accordo o siete equiparabili ai cittadini normali e quindi assoggettabili alla legge dello Stato, oppure siete dei privilegiati”.

Mastella si arrabbia per il discorso dell’onorevole grillina: “Chiedete a Fico, che ipocrisia! Vada a chiedere a Fico! Fico è stato il vostro presidente, che cacchio ha fatto Fico fino ad ora lì alla Camera. Ora fate la moralina agli altri, è una cosa da pazzi. Chiedete a Fico cosa ha fatto sui vitalizi. Se fa la moralista dei miei stivali non va bene. Chiedesse a Fico quanto piglia…”. Merlino riprende Mastella fermando la discussione: “Lei ha parlato nel silenzio generale, ora faccia lo stesso con Baldino, è un tema di buona educazione. Anche se lei dice la cosa più sbagliata del mondo fategliela dire. Facciamogliela dire e poi mi dirà che è una fesseria totale”.

“Ci sono ex parlamentari che fanno i ricorsi sui vitalizi e poi la signora Maria non sa che mettere a tavola per il cenone di Natale” prova a riprendere il discorso Baldino e Mastella dopo pochi secondi riperde nuovamente le staffe, con un battibecco che rende incomprensibile capire le dichiarazioni di entrambi.