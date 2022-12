L'Aria Che Tira, Donzelli sbotta sul Pos. Myrta Merlino al centro dello studio: lo show sul deputato

19 dicembre 2022 a

"Ma rave e pos sono stati messi insieme a un certo punto in questo mese e mezzo di ideologia". Myrta Merlino attacca, Giovanni Donzelli risponde. A L'Aria Che Tira lunedì 19 dicembre si parla di manovra e pagamenti elettronici dopo la retromarcia del governo: con la bocciatura dell'Europa tornano le sanzioni per chi rifiuta i pagamenti con il bancomat o la carta di credito. Ma il dirigente di Fratelli d'Italia nello studio di La7 non ci sta alla narrazione che vuole fare la conduttrice. "La battaglia del Pos l'hanno fatta le opposizioni, la battaglia per i rave era la battaglia per la legalità - denuncia Donzelli - La battaglia per gli abusivi l'hanno fatta altri, mi sembra surreale questa narrazione in cui il centrodestra fa delle battaglie? Il centrodestra fa delle leggi, delle proposte serie per migliorare la nazione. Le battaglie contro le fa la sinistra. Allora - provoca Donzelli - andate a chiedere a quelli del rave di pagare col pos".

La conduttrice scuote la testa palesemente contrariata e poi si alza in piedi per dirigersi verso il suo ospite, seduto al centro dello studio. "A me Donzelli sta molto simpatico" esordisce Merlino quasi per giustificarsi. "Ormai conosco la sua vista a menadito perché so che vive con Delmastro satanello - scherza mentre l'ospite accenna a un sorriso - So cosa mangia la sera perché lui fa una dieta da frate francescano" rivela ai suoi telespettatori prima di dire la sua, in piedi al centro dello studio. "Detto questo, caro Donzelli, la battaglia ideologica l'hanno fatta gli altri ma il Pos lo avete messo in mezzo voi". Qualche risatina, poi in studio torna il sereno.