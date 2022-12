Regione Lazio, spaccatura a sinistra sui candidati: “Conte è incomprensibile”

19 dicembre 2022 a

a

a

Mentre il centrodestra converge sul nome di Francesco Rocca, ex numero uno di Croce Rossa Italia, è spaccatura totale a sinistra sul profilo dei candidati per le elezioni nel Lazio del prossimo 12 febbraio. “Ci sarà una lista rosso-verde alle prossime elezioni regionali, dentro il centrosinistra. Per quanto ci riguarda, la posizione di Giuseppe Conte non è assolutamente comprensibile sul piano politico” l’affondo del co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, incontrando i cronisti a Piazza Montecitorio. Bonelli, che nel Lazio si separa da Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni col quale ha stretto l’alleanza per entrare in Parlamento, non riesce minimamente a capire l’atteggiamento e le mosse politiche dell’ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle: “Oggi governano insieme al Partito Democratico e insieme a Carlo Calenda, ma nessuno lo fa notare, con due assessore di valore, Corrado e Lombardi. Non capisco la ragione per la quale si debba consegnare alla destra la regione Lazio”.