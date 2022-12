"Il M5S voleva Sabrina Ferilli governatrice del Lazio". Ma Conte smentisce: "Mai chiamata"

19 dicembre 2022 a

Il M5S ha pensato di candidare Sabrina Ferilli presidente della Regione Lazio. L'ipotesi alla fine però è sfumata. L'attrice romana sarebbe stata anche contatatta nelle settimane scorse. A rivelarlo, a la Repubblica, è Paolo Cento, che sta costruendo la lista della sinistra che dovrebbe presentarsi alleata al Movimento 5 Stelle. "Quello di Sabrina Ferilli è uno dei nomi circolati. Lei è vicina al mondo dei 5 Stelle, ma come altri volti noti con cui abbiamo parlato, ci ha detto che aveva molti impegni professionali", ha spiegato Cento.

Dai 5 Stelle, però, arriva una secca smentita. "Il presidente del M5S Giuseppe Conte non ha mai contattato Sabrina Ferilli per ottenere un suo coinvolgimento nella partita delle elezioni regionali del Lazio, come riportato dalla stampa", si legge in una nota l’ufficio stampa del M5S. I pentastellati, quindi, negano che il loro leader abbia mai chiamato direttamente l'attrice, ma non smentiscono che l'ipotesi sia davvero circolata.