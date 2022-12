Centrodestra, Francesco Rocca si dimette dalla Croce Rossa: è pronto per la Regione Lazio

19 dicembre 2022 a

Francesco Rocca è il nome del centrodestra per la Regione Lazio. Ad annunciare la discesa in campo per le elezioni del prossimo 12 febbraio è lo stesso presidente della Croce Rossa Italiana, che si è dimesso dall’incarico con un annuncio sul sito della Cri: “Ho deciso di presentare le mie dimissioni dalla carica di Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana perché ho scelto di mettermi a disposizione del territorio. Come esperto di sanità pubblica, penso di poter portare un valore aggiunto: ho accettato una nuova sfida in cui credo fortemente”. La lettera si conclude con “una promessa solenne: in questo nuovo viaggio, in questo nuovo capitolo della mia vita, non userò la Croce Rossa per fini elettorali né permetterò che qualcuno lo faccia. Rimarrò sempre, invece, un volontario CRI che aderirà fermamente ai suoi Principi, portandoli con me nelle Istituzioni”.

Rocca non è stato ancora annunciato ufficialmente come candidato, ma è solo questione di ore. Così come ha fatto capire Matteo Salvini con un messaggio su Twitter in merito alle dimissioni di Rocca: “Sarebbe un’ottima scelta, i cittadini di Roma e del Lazio saranno in ottime mani”.