Giorgia Meloni sul candidato del centrodestra nel Lazio: arriverà nelle prossime ore

Rampelli, Procaccini e Rocca. Sono i tre nomi proposti da Giorgia Meloni come candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio. Il premier annuncia che l'ufficializzazione arriverà già la sera del 19 dicembre. L'obiettivo è quelli di giungere alla unanimità all'interno della coalizione. «FdI è il primo partito della coalizione e dovrebbe dare l’indicazione del candidato Presidente nel Lazio. Per noi è importante in questa fase la valorizzazione della condivisione all’interno dell’alleanza. Ho proposto una rosa di tre nomi: Rampelli, Procaccini e Rocca. Li ringrazio per la loro disponibilità. Sono tre nomi eccellenti. Spero che nelle prossime ore avremo un nome».

Il centrodestra ha il suo candidato per il Lazio: Rocca scende in campo

Siamo, dunque, agli sgoccioli per la scelta del candidato nel Lazio. In pole position sembra esserci Francesco Rocca, ex presidente della Croce Rossa che ha appena rassegnato le sue dimissioni dal precedente incarico.