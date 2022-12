Governo, Cattaneo tranquillizza tutti: “Manovra? Non andremo in esercizio provvisorio”

19 dicembre 2022 a

Alessandro Cattaneo, capogruppo di Forza Italia alla Camera, è stato ospite in collegamento con Tagadà, programma televisivo pomeridiano di La7 condotto da Tiziana Panella, e ha diffuso ottimismo sui tempi della manovra varata dal governo Meloni: “Sono un inguaribile ottimista e credo che nessuno abbia intenzione di andare in esercizio provvisorio, non accadrà. Il 23 dicembre chiuderemo i lavori alla Camera. Dobbiamo dare il sacrosanto spazio al Parlamento”.

“Il reddito di cittadinanza - afferma Cattaneo sulle ultime modifiche alla legge di bilancio - si ferma a luglio invece che agosto. Nella nostra visione di Paese stiamo sospendendo questa iniziativa per chi può lavorare. C’è poi il tema dei pensionati che vivono con la minima. Non ho imbarazzi nel dire che per me aumentare la pensione minima a chi vive con 500 euro è la priorità. Pos? Manovra simbolica più per i media, perché in una manovra di 35 miliardi il pos è un tema ininfluente. Sono un grande pagatore digitale e il futuro è quello. Vogliamo una logica incentivante e non punitiva. Vuol dire che ci occuperemo di ridurre le commissioni bancarie che - sottolinea Cattaneo - non possono gravare solo sui piccoli esercenti”.

“Questa manovra ci convince. Forza Italia sta facendo un grande lavoro in Commissione per migliorarne alcuni aspetti. Siamo ad un passo per ottenere le pensioni minime a 600 euro, per togliere le tasse agli imprenditori che assumono giovani under 35 e - conclude il numero uno dei deputati azzurri - tornare alle vecchie scadenze per il 110 per cento”.