Sondaggi politici, Meloni sale ma Ghisleri avverte: "Cosa si aspettano gli italiani

Il giudizio degli italiani su Giorgia Meloni “è positivo” il gradimento “è al 47,7%. La approva perfino il 14,7% dell’elettorato dem”. E’ questa la valutazione che la sondaggista Alessandra Ghisleri affida ad un’intervista a Libero, con il condirettore Pietro Senaldi. “Per la leader di un governo così politico, e considerando che oltre un terzo degli elettori non si ritiene rappresentato da nessuno, non è affatto male”.

Governo, chi è il ministro più amato. Partiti: doccia fredda M5s, cambia tutto?

Tuttavia, il percorso del presidente del consiglio non è facile. Infatti, “paga l’atteggiamento che l’ha portata fino a qui. Gli italiani hanno molte aspettative su di lei, imprenditori e consumatori stanno ancora aspettando, ma il tempo non gioca a favore. Tutti, ovviamente, si attendono il massimo. La sua coerenza la deve accompagnare sempre nel portare avanti i progetti, anche contro il sentire comune e le sicure critiche”.

Il momento test, secondo Ghisleri, arriverà tra poco meno di due mesi. “a febbraio, quando si avranno le prime ricadute sulla manovra, qualcuno potrebbe iniziare a dare segnali d’insofferenza”.

D’altronde, “il 37% degli elettori leghisti non promuove la finanziaria e si sarebbe aspettato sicuramente di più in tema di partite Iva, mentre il 38% degli elettori azzurri si aspettava di più per quanto riguarda aiuti alle imprese e alle famiglie in tema di bollette”.

Altro tema, poi, è la sinistra, in “forte calo, in particolare del Pd, Sinistra Italiana e Verdi, dopo gli scandali dell’Europarlamento e del caso Soumahoro”.