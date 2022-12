Salta l'innalzamento del tetto al contante. Ma è un errore, Giorgetti fa correggere l'emendamento

19 dicembre 2022 a

Caos in commissione Bilancio alla Camera. Salta l'innalzamento del tetto al contante. Ma è un errore. Uno degli emendamenti trasmessi dal governo alla commissione, infatti, contiene uno sbaglio. Nel testo viene cancellato interamente l’articolo 69 relativo al tetto al contante e alle sanzioni sul pos. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo in commissione ha illustrato la volontà dell’esecutivo di eliminare solo la parte relativa alle soglie di spesa per il pos, e non anche quella relativa al tetto al contante. Per come scritto, dunque, risulterebbe cancellata anche la norma che alza il tetto al contante da 1.000 a 5.000 euro. "Un refuso", lo ha definito Giorgetti, "mi assumo io la responsabilità di un errore della Ragioneria dello Stato". A questo punto l'emendamento sarà corretto e inoltrato nuovamente.

Per quanto riguarda le commissioni sui pagamenti elettronici, invece, il ministro Giorgetti ha spiegato: "Sul Pos il governo ha una sua posizione, spero ci sia un’ulteriore riflessione. Ci rimettiamo al lavoro di questa Commissione per eventuali ristori o risarcimenti, che noi caldeggiamo, da trovare di fronte ad un maggiore onere per le commissioni applicate su queste transazioni".