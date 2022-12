Giorgia Meloni sull'obbligo del Pos: stiamo trattando con l'Europa

18 dicembre 2022 a

Soglia all'obbligo del Pos, l'Italia è ancora in trattativa con l'Europa. Lo spiega il premier Giorgia Meloni al termine del concerto di Natale in Senato. «Sapete benissimo che quello è un obiettivo del Pnrr e quindi lo stiamo trattando con la commissione. Se non ci sono i margini» di trattativa con la commissione europea per togliere l’obbligo di accettare il Pos sotto i 60 euro «ci inventeremo un altro modo per non far pagare agli esercenti le commissioni bancarie sui piccoli pagamenti». «L’opposizione fa il suo lavoro, come è giusto che sia. Noi siamo stati molto disponibili anche a valutare nel merito le singole proposte che arrivavano, perché se arrivano buone proposte non ci sono problemi ad approfondirle. Se, invece, l’approccio è pregiudiziale, il governo deve fare il governo e l’opposizione fa giustamente l’opposizione».

Meloni non si piega all'Europa sul contante: la decisione sulla manovra

Poi il presidente del Consiglio ha affrontato anche il tema del candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali nel Lazio. «Ho già presentato la terna dei candidati del Lazio - ha spiegato Meloni - Ma devo ancora avere un confronto. Quindi ne riparliamo in giornata».