Qatargate, Enrico Letta va all'attacco: il Pd è parte lesa

Qatargate, lo scandalo corruzione al Parlamento europeo irrompe alla manifestazione organizzata dal Pd contro la legge di bilancio del governo Meloni. Il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nel corso della manifestazione di Roma ha parlato di «un partito e di una coalizione fatta di gente perbene. Non accetteremo mai - ha scandito dal palco - tutta la sporcizia che arriva da uno scandalo inaccettabile per cui abbiamo chiesto la commissione di inchiesta a Bruxelles, per cui ci dichiareremo parte lesa e per cui chiederemo che i responsabili di quelle porcherie paghino il conto». Parlando ancora dello scandalo corruzione legato al Qatar, il segretario ha aggiunto: «Rigettiamo quelle porcherie con tutta la nostra forza perché la nostra Europa è quella di David Sassoli».

Il segretario del Pd è salito sul palco nel corso della manifestazione del Pd contro la manovra di bilancio del governo Meloni. «Siamo qui per far sì che la legge di Bilancio sia la meno peggio possibile - ha detto Letta - Faccio appello al governo. Se non tutte, prenda almeno le nostre proposte che riteniamo necessarie per affrontare il caro energia. L’opzione donna. Il salario minimo. Fossimo stati noi al governo, oggi saremmo a parlare di una legge di Bilancio con il salario minimo». Poi l'inevitabile riferimento alle prossime elezioni regionali in Lazio e Lombardia. «Abbiamo iniziato il Congresso - ha proseguito Letta sul palco - Finiremo con l’elezione di un nuovo segretario con cui andare a vincere il prossimo appuntamento elettorale».