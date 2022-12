Sondaggio Porta a Porta, il Pd finisce nel buco nero e la sinistra cola a picco

15 dicembre 2022 a

Nuovo sondaggio sul mondo della politica. Nella trasmissione del 15 dicembre di Porta a Porta, programma televisivo di Rai1 condotto da Bruno Vespa, è stata pubblicata una rilevazione realizzata da Euromedia Research di Alessandra Ghisleri relativo alle intenzioni di voto degli italiani. Per Ghisleri il partito del premier Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, si conferma primo partito italiano con il 28.6% con in piccolo incremento dal 16 novembre dello 0.1%. La seconda posizione è ormai stabilmente acquisita dal Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte con il 17.2% (+ 0.7%), il Partito Democratico sarebbe quindi terzo partito italiano al 15.8% (- 1.6%). Un segno negativo importante in attesa che arrivi il nuovo segretario e si chiarisca la lista definitiva dei contendenti per la poltrona occupata dal dimissionario Enrico Letta.

La Lega rimane nella quarta posizione al 9.7% (- 0.5%), tallonata da Azione-Italia Viva che è stabile all’8.5%. Quindi Forza Italia al 7.8% (+ 1.7%), Alleanza Verdi e Sinistra scenderebbe al 2.6% (- 0.7%), la nuova formazione politica di Paragone, Per l’Italia, otterrebbe il 2.5% (+ 0.1). Poi +Europa stabile al 2.4%, infine Noi Moderati- Udc allo 0.6% (+ 0.1%) e Impegno Civico-Centro Democratico allo 0.5% (+ 0.2%). La coalizione di governo (FdI + Lega + FI + Noi Moderarti - Udc) si attesterebbe quindi al 46.7%, mentre il Centrosinistra (PD + Alleanza Verdi e Sinistra + PiùEuropa + Impegno Civico - Centro Democratico) si fermerebbe al 21.3%.

Sullo scandalo del Qatargate esploso al Parlamento Europeo il campione di Euromedia ritiene per il 75.6% che si tratti solo della punta di un iceberg di una vasta indagine sulla corruzione ed il 74.3% degli intervistati non avrebbe scelto il Qatar come sede della fase finale dei mondiali di calcio, che vedranno la conclusione domenica, con la sfida tra l'Argentina di Messi e la Francia di Mbappé.