Pensioni minime a 600 euro, c'è l'accordo nel centrodestra

Il centrodestra ha trovato l’intesa sulle pensioni minime. Come riferito dal ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, conversando con i giornalisti a Montecitorio dove è in corso la discussione sulla manovra, ci sarà un aumento a 600 euro delle pensioni minime per gli over 75. La modifica alla manovra del governo Meloni sarà introdotta attraverso un emendamento dell'esecutivo, ancora in via di definizione.

Sull'argomento si era espresso il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, dal palco della festa per il decennale di Fratelli d'Italia: "Noi abbiamo preso un impegno con i cittadini puntando su alcuni obiettivi importanti nei confronti degli elettori. Questo impegno lo porteremo a termine in 5 anni. Facciamo l'esempio delle pensioni minime che sta particolarmente a cuore a Forza Italia, adesso stiamo cercando di arrivare a dare una pensione minima a 600 euro agli ultrasettantacinquenni ma non è l'obiettivo finale, che è arrivare a 1000 euro entro fine legislatura. Quindi abbiamo bisogno di tempo". È l'accordo è stato infine trovato.