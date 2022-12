Manovra, Pos obbligatorio a 30 euro. Pensioni minime e Quota 103: cosa cambia

15 dicembre 2022 a

La soglia per i pagamenti elettronici con il Pos senza sanzioni per gli esercenti, contenuta nella manovra, potrebbe cambiare. Se il tetto al contante resterebbe immutato, salendo fino a 5mila euro, quello per il Pos o obbligatorio secondo le ultime l'ipotesi parlamentari si dimezzerebbe fino a un massimo di 30 euro dagli attuali 60. Una mossa che da una parte andrebbe incontro a chi paga solo con carte e bancomat, riporta il Corriere, dall'altra accoglie parzialmente i rilievi della Commissione europea che ha promosso la Legge di Bilancio del governo di Giorgia Meloni, a eccezione proprio dei due tetti a contante e Pos obbligatorio.

Per quanto riguarda le pensioni, su Quota 103 "non dovrebbero esserci novità" ma si registra l'apertura del Tesoro all'innalzamento delle pensioni minime a 600 euro, come chiesto da Silvio Berlusconi, ma solo però per gli over 75. Comfermata Opzione Donna ma senza la variabile figli.

"Mi pare che il giudizio della Commissione dica che abbiamo fatto una manovra molto seria", ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al suo arrivo al Consiglio europeo a Bruxelles. "Siamo tra le nazioni che hanno avuto il giudizio migliore e credo che questo chiami anche alla responsabilità il Parlamento italiano in un’approvazione veloce, chiaramente tenendo conto dei passaggi parlamentari che nella mia lunga esperienza parlamentare ho sempre difeso e difendo a maggior ragione ora ora. Ma sicuramente quello che dice la Commissione è che abbiamo fatto un ottimo lavoro e nel tempo che avevamo a disposizione non era una cosa facilissima".